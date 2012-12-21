Суд відпустив під заставу віце-мера Керчі
00:51, 21 грудня 2012Суспільство
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Центральний районний суд Сімферополя вирішив відпустити під заставу в 68 тисяч гривень віце-мера Керчі Олега Каторгіна, якого було затримано у вівторок за підозрою в одержанні 10 тис. грн хабара.
Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник прокуратури Криму, рішення про обрання такого запобіжного заходу для чиновника суд прийняв у четвер, 20 грудня.
О.Каторгіна затримали увечері 18 грудня. Прокуратура стверджує, що хабар він одержав за вирішення питання оформлення права власності на садові будинки.
"До сплати застави віце-мер перебуватиме під вартою в ізоляторі", - сказав співробітник прокуратури.
У справі про хабар проходить також співробітниця міськради. Суд вирішив відпустити її під заставу в 56 тис. грн. До внесення суми чиновниця утримуватиметься в ізоляторі.
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