Міськрада просить повернути права на місця продажу алкоголю

Як передає кореспондент УНІАН, це звернення було прийняте більшістю голосів на 23-й сесії Миколаївської міськради.

У зверненні зазначається, що до лютого 2010 року завдяки наявності в ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» пункту «в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування», органи місцевого самоврядування могли визначати місця, де заборонено продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пива, зокрема, вводити територіальні обмеження продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів поблизу дошкільних установ, загальноосвітніх установ і вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

Згідно з повідомленням, 21 січня 2010 року було ухвалено поправки до цього закону, якими пункт «в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування», було виключено з редакції статті 15-3 Закони.

Депутати Миколаївської міськради наголошують, що "відповідно до діючої редакції Закону органи місцевого самоврядування не мають повноважень з визначення інших місць, де забороняється продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива".

"Депутати Миколаївської міської ради вносять пропозицію про включення в редакції ст. 15-3 Закони України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» пункту наступного змісту: «в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування», що, у свою чергу, дасть можливість селищним, сільським, міським радам обмежити продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива поблизу дошкільних установ, загальноосвітніх установ, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також у місцях масового відпочинку людей на воді (на пляжах)", – говориться у зверненні.