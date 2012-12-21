У Києві ліквідували 15 конвертаційних центрів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України у м.Києві з посиланням на начальника столичної податкової міліції Ігоря Усика.

За його інформацією, з підприємств, що користувалися послугами цих центрів, до бюджету стягнуто близько 165 млн грн, що удвічі більше, ніж у 2011 році.

У повідомленні прес-служби також зазначається, що один з таких центрів був днями викритий співробітниками податкової міліції. Зокрема, у злочинній схемі брали участь 9 осіб, які оформили на підставних осіб, переважно громадян інших держав, близько 40 фіктивних фірм. Через рахунки підставних осіб здійснювалися незаконні операції, які давали змогу легальному бізнесу ухилятися від сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ДПСУ заявляла, що за 8 місяців поточного року виявила в цілому по країні 69 конвертаційних центрів, обіг коштів у яких становив 7,7 млрд грн.

Крім того, на рахунках підконтрольних «конвертаторам» підприємств було заблоковано 19,1 млн грн, заарештовано майно вартістю 51,4 млн грн. Обсяг донарахувань становив 1 млрд грн.

У 2011 році податкова міліція виявила понад 93 конвертаційних центрів, які конвертували кошти на суму 15,3 млрд грн. З контрагентів до бюджету стягнуто понад 257,2 млн грн.