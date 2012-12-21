У зоні відчуження ЧАЕС зріє протест: персоналу не дають зарплати

Про це УНІАН повідомили у первинній профспілковій організації ЧАЕС.

За їх даними, на сьогодні заборгованість становить 1,5 місяці.

Як зазначають у профспілці, у відповідь на неодноразові звернення Міністерства надзвичайних ситуацій України було дане доручення прем’єр-міністра від 24 листопада 2012 року про забезпечення фінансування затверджених бюджетних програм. Пройшов майже місяць, однак доручення не виконано.

При цьому у профспілці звертають увагу, що, враховуючи повідомлення Держказначейства про припинення розрахункових та платіжних документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів по незахищених статтях 25 грудня, а по захищених - 27 грудня, існує високий ризик, що заборгованість не буде погашена до кінця поточного року.

Таким чином, відсутність чітких перспектив із погашенням заборгованості та зростання соціальної напруги серед персоналу призвели до рішення про проведення акції протесту, наголосили в профспілці.