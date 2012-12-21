В Одесі уночі горів готель: мешканців евакуювали

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, загорання на площі 10 кв. м в одному з номерів готелю виникло сьогодні, 21 грудня, о 01.58.

О 02.05 рятувальники прибули на місце події, о 02.23 локалізували пожежу та о 02.47 – ліквідували, зазначається в повідомленні.

Під час евакуації врятовано 7 мешканців готелю.

Постраждав чоловік 1981 року, який проживав в готельному номері на 7-му поверсі. Його госпіталізовано до опікового центру міської лікарні № 10 з опіками 5% тіла. Стан його здоров’я середньої тяжкості.

Збитки та причина пожежі встановлюється.