В Україні замерзли на смерть 83 людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра охорони здоров’я Володимир Юрченко повідомив сьогодні на засіданні оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з несприятливими погодними умовами протягом зимового періоду 2012-2013 року.

За словами В.Юрченка, станом на 21 грудня за медичною допомогою до лікувальних закладів звернулись 623 особи, з них госпіталізовано до лікувальних закладів 526 осіб. Найбільша кількість постраждалих, які звернулись за медичною допомогою, - у Донецькій області -188 осіб, в Запорізькій – 41 особа, в Києві – 52, у Луганській і Одеській областях – по 36 осіб.

За інформацією В.Юрченка, 11 осіб, які постраждали від переохолодження, померли в лікувальних закладах, 57 – на вулиці, 15 – в будинках. Найбільша кількість жертв морозів зафіксована в Черкаській області – 11 осіб, Сумській – 10 та Київській – 9.

В той же час заступник директора Департаменту управління рятувальних систем МНС Микола Чечоткін на нараді повідомив, що до пунктів обігріву в період холодів звернулося 13 тис. 700 осіб.