Архітектурний вигляд Києва потрібно формувати з урахуванням думки киян - експерт

Про це заявила провідний інженер Інституту «Київгенплан» АК «Київпроект» Тетяна Шандрук в інтерв'ю УНІАН.

«Протести, які супроводжують незаконне будівництво на фундаменті Десятинної церкви, або конфлікт навколо Гостиного двору - все це свідчить про те, що, всупереч поширеній думці, влада недостатньо дбає про збереження історичних цінностей України. Історичний вигляд міста за останні десятиліття, особливо в останні роки кардинально змінюється і не в кращу сторону. Ні в одній європейській столиці не руйнують старі будівлі, щоб на їх місці побудувати кічеві комерційні проекти», - зазначила Шандрук.

«Руйнування історичних будівель, з їх особливою естетикою, яку сучасні архітектори лише намагаються імітувати, вже стало справжньою карою для міста. Зупинити це можна тільки з введенням практики широкого, відкритого громадського обговорення будівництва в історичній зоні Києва та жорсткого державного контролю», - заявила Шандрук. Шандрук згадала будівництво на місці колишньої швейної фабрики «Юність» як приклад залучення громадськості до обговорення будівництва.

Нагадаємо, в квітні 2012 року компанія «ЕСТА Холдинг» (входить до групи СКМ Ріната Ахметова), що володіє будівлею «Юності» біля Андріївського узвозу, почала її демонтаж. Резонанс цих дій привів до того, що власник незабаром оголосив про створення громадської палати, яка прийме рішення про зовнішній вигляд нової будівлі і її функції.

Передбачається, що на місці фабрики з'явиться культурний простір. «Будівля« Юності », побудована в 70-х роках ХХ століття, не мала архітектурної та історичної цінності, як зруйнований особняк в Десятинному провулку. Однак це перший випадок, коли забудовник змінив свої плани з урахуванням громадської думки. Він залучив громадські та експертні організації до обговорення того, що можна тут побудувати і чого не можна, який вид повинен мати цей проект з точки зору збереження історичного вигляду Подолу. Ця практика повинна стати обов'язковою для будь-якої будівлі, що споруджується в такій чутливій зоні, як історичний центр Києва », - зазначила Шандрук.