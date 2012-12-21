Міноборони вибрало «Красуню в погонах-2012» (фото)

Переможницею першого всеукраїнського конкурсу “Красуня у погонах-2012” стала телефоніст польового вузла зв’язку 79-ї окремої аеромобільної бригади старший солдат Збройних сил України Ксенія Алейнікова (м. Миколаїв).

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні у Києві, в Центральному будинку офіцерів, відбувся фінал з урочистою церемонією нагородження переможниць першого всеукраїнського конкурсу “Красуня у погонах-2012” та святковий концерт.

“Першою віце-міс” було визнано начальника відділення документованого зв’язку центру телекомунікацій 347-го інформаційно-телекомунікаційного вузла старшого лейтенанта ЗСУ Вікторію Кострицю (м. Житомир).

“Віце-міс” конкурсу стала старший інспектор відділу Прикордонної служби “Бориспіль-3” старший лейтенант Ірина Маляр (м. Київ), а “Міс глядацьких симпатій” – старший інспектор з особливих доручень відділу кадрового забезпечення Департаменту внутрішньої безпеки МВС України майор міліції Жанна Рибалко (м. Київ).

Ініційований Міністерством оборони конкурс у такому форматі проводився в Україні вперше. У ньому взяли участь представниці різних силових структур та військових формувань. З близько тисячі фотокарток, які надійшли до редакцій друкованих видань трьох відомств – “Народна армія”, “Іменем закону”, “Прикордонник України”, – журі конкурсу відібрало майже 70 світлин, які протягом семи місяців розміщувались на шпальтах цих газет.

До фіналу “Красуні у погонах-2012” за рішенням компетентного журі дійшли 9 жінок.

Конкурсантки протягом тижня боролися за звання найчарівнішої жінки в погонах у змаганнях зі стрільби з пістолета Макарова, водіння автомобіля (169-й навчальний центр Сухопутних військ ЗС України) та плаванні (басейн Центрального спортивного клубу ЗС України).

Присутні на фінальній частині конкурсу глядачі мали змогу більше дізнатися про кожну з фіналісток зі спеціально підготовлених відеопрезентацій.