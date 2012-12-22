Міліція розслідує розгром виставки, присвяченої Сталіну

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму, інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Органи внутрішніх справ проводять слідство, процесуальне керівництво якого здійснює прокуратура Центрального району Сімферополя", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня представники Меджлісу кримських татар зірвали проведення виставки, присвячену 133-річчю з дня народження Й.Сталіна, яку регіональний осередок російської організації "Суть часу - Крим" влаштував на вулиці в центрі Сімферополя.

До встановлених стендів підійшли декілька кримських татар. Після прохання зняти портрет Й.Сталіна керівник секретаріату Меджлісу Заїр Смедляєв штовхнув ногою стенд, той завалив інші. Потім кримські татари намалювали на стендах свастику фарбою з балончика. Організатор не намагався протидіяти противникам виставки.

Довідка УНІАН. За указом Й.Сталіна в травні 1944 року з Криму виселили до Середньої Азії, Сибіру і на Урал кримських татар. Їх звинувачували в дезертирстві з Кримської армії та пособництві німецьким солдатам. Татари масово почали повертатися на півострів наприкінці 1980-х - початку 1990-х років.