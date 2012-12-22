Янукович присвоїв ряд дипломатичних рангів (список)

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоєно Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Індія Олександру Шевченку.

Також дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу присвоєно: директору Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Андрію Мельнику, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Державі Ізраїль Геннадію Надоленку, заступнику міністра закордонних справ України - керівнику апарату Андрію Олефірову, раднику-посланнику Посольства України в Королівстві Бельгія Яну Омельченку, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія Юрію Оніщенку, директору Департаменту консульської служби МЗС України Андрію Сибірі, заступнику глави Місії України при НАТО Владиславу Яснюку.

Крім того, цим указом Президент присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу п’яти посадовцям.