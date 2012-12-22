Лікарі брали хабарі з кардіологічних хворих

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі прокуратури Львівської області, медиків викрито на гарячому під час здійснення кримінального провадження за процесуального керівництва прокуратури Львівської області працівниками УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області.

"8 лікарів, серед яких і голови комісій, упродовж 2012 року систематично вимагали та одержували у хворих на кардіологічні захворювання та у їхніх родичів хабарі. За встановлення відповідної групи інвалідності та видачі довідки останні одержували від 200 до 1500 доларів США. За один день роботи вказані лікарі «заробляли» близько 45 тисяч гривень”, - інформує прокуратура області.

На даний час триває досудове слідство, хід якого перебуває на контролі прокуратури Львівської області.