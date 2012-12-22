Інвестори чекають, поки Україна обирає між Росією та ЄС

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі.

Х.Зукоскі підкреслює, що зараз у питанні інвестування дуже багато залежить від принципового рішення керівництва України - Митний союз або угода про асоціацію з Європейським Союзом. "...Ми є свідками ситуації, коли компанії змінюють свою думку про інвестиційні проекти, які планувалися, й відкладають їх, поки не буде ясності та передбачуваності щодо шляху, яким Україна піде в майбутньому", - констатує президент АТП.

Міжнародне ділове співтовариство повною мірою розуміє, зазначає Х.Зукоскі, що в разі вибору керівництвом України європейського вектора, "як тільки Угода про асоціацію набуде чинності, ми побачимо надходження бажаних інвестицій, а також створення нових високооплачуваних робочих місць, стимулювання економічного зростання й зростання надходжень до бюджету за рахунок платежів, податків і зборів, від компаній, для яких Україна стане експортною платформою до одного з найбільших ринків світу".

Якщо ж вибір буде зроблено на користь Митного союзу, потреба у великих інвестиціях відпаде, вважає президент АТП, оскільки поточних інвестицій, які країна отримувала з моменту здобуття незалежності, буде достатньо для забезпечення обігу товарів і послуг на внутрішній ринок Росії, Білорусі та Казахстану. "Це (вибір на користь МС) був би не дуже вдалий вибір, але Україна як суверенна держава має повне право його зробити", - резюмував Х.Зукоскі.

Він також додав, що, окрім відсутності ясності щодо зовнішньоекономічного вектора політики, основними причинами, що змушують інвесторів бути обережними з вкладенням капіталу в існуючі або нові проекти в Україні, є глобальна фінансова криза і нестабільність політичної ситуації в Україні, викликана недавніми парламентськими виборами.

*** Докладніше про ситуацію із залученням інвестицій читайте на сайті УНІАН-Економіка в статті "Під лежачий український "вектор" інвестиції не течуть"