Завтра на Лівобережжі та в Криму знову сніжитиме

На решті території без істотних опадів, лише вночі у Київській та Житомирській областях сніг, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, у західній частині - південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°(у Карпатах 17-22°), вдень 9-14° морозу; у Криму та на Закарпатті вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу; на південному узбережжі Криму вночі та вдень 0-3° тепла.

У Києві та області у неділю вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 9-14° морозу. У КиєвІ вночі 14-16°, вдень 9-11° морозу.