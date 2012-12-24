Ярославський таки продав ФК «Металіст»

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті харківського клубу, повідомляє champion.com.ua.

"Звертаюся, щоб повідомити про зміни у системі управління ФК "Металіст". З 24 грудня 2012 року я складаю із себе повноваження президента клубу та передаю зобов'язання по його фінансуванню іншому інвестору", - заявив він.

"Сім років тому, коли я зайнявся "Металістом", у нього замість стадіону були руїни, замість бази й академії - болото. Команда вилетіла з вищого дивізіону у першу лігу, більше 20 років не з'являлася на єврокубковій арені", - додав уже екс-президент клубу.

У зверненні зазначається, що "Металіст" стартував зі 173-го місця у клубному рейтингу УЄФА, а зараз стабільно входить у число 30 кращих клубів Європи.

"Окрім того, у клубу тепер є база такого рівня, який, на думку футбольних експертів, можна порівняти з інфраструктурою "Барселони" або "Баварії". Харкову більше не треба віддавати свої юні футбольні таланти в інші клуби - тисячі хлопців мають можливість займатися в академії "Металіста", - додає Ярославський.

За його словами, за сім років у "Металіст" і підготовку Харкова до Євро-2012 з його боку було інвестовано понад $ 570 млн.

"Але є єдина (вона ж головна) причина, через яку я змушений залишити клуб: незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей", - завив Ярославський.