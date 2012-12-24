Ярославський таки продав ФК «Металіст»

08:28, 24 грудня 2012
Суспільство
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Олександр Ярославський склав із себе повноваження президента ФК "Металіст".

Ярославський склав із себе повноваження президента ФК

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті харківського клубу, повідомляє champion.com.ua.

"Звертаюся, щоб повідомити про зміни у системі управління ФК "Металіст". З 24 грудня 2012 року я складаю із себе повноваження президента клубу та передаю зобов'язання по його фінансуванню іншому інвестору", - заявив він.

"Сім років тому, коли я зайнявся "Металістом", у нього замість стадіону були руїни, замість бази й академії - болото. Команда вилетіла з вищого дивізіону у першу лігу, більше 20 років не з'являлася на єврокубковій арені", - додав уже екс-президент клубу.

У зверненні зазначається, що "Металіст" стартував зі 173-го місця у клубному рейтингу УЄФА, а зараз стабільно входить у число 30 кращих клубів Європи.

"Окрім того, у клубу тепер є база такого рівня, який, на думку футбольних експертів, можна порівняти з інфраструктурою "Барселони" або "Баварії". Харкову більше не треба віддавати свої юні футбольні таланти в інші клуби - тисячі хлопців мають можливість займатися в академії "Металіста", - додає Ярославський.

За його словами, за сім років у "Металіст" і підготовку Харкова до Євро-2012 з його боку було інвестовано понад $ 570 млн.

"Але є єдина (вона ж головна) причина, через яку я змушений залишити клуб: незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей", - завив Ярославський.

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