У Сімферополі екстрено сів чартер «Москва - Тель-Авів»

Як повідомив кореспондентові УНІАН на умовах анонімності співробітник аеропорту, причиною посадки літака Falcon 50 стали неполадки в устаткуванні. "Екіпаж рейсу "Москва - Тель-Авів" вирішив зробити посадку, тому що з-під приладової панелі пішов дим", - сказало джерело.

За його даними, на борту перебували 3 пасажири і стільки ж членів команди.

За іншою інформацією, пасажирів було 2.

У прес-службі ГУ МНС у Криму не змогли надати агентству відомостей про інцидент. "Інформація буде завтра, на місце виїхав наш співробітник", - сказали в МНС.