У Сімферополі екстрено сів чартер «Москва - Тель-Авів»
18:29, 24 грудня 2012Суспільство
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В аеропорту Сімферополя сьогодні, 24 грудня, у другій половині дня зробив аварійну посадку літак, що виконував чартерний рейс з Росії до Ізраїлю.
На борту перебували 3 пасажири і стільки ж членів команди / Іnvest-crimea.gov.ua
Як повідомив кореспондентові УНІАН на умовах анонімності співробітник аеропорту, причиною посадки літака Falcon 50 стали неполадки в устаткуванні. "Екіпаж рейсу "Москва - Тель-Авів" вирішив зробити посадку, тому що з-під приладової панелі пішов дим", - сказало джерело.
За його даними, на борту перебували 3 пасажири і стільки ж членів команди.
За іншою інформацією, пасажирів було 2.
У прес-службі ГУ МНС у Криму не змогли надати агентству відомостей про інцидент. "Інформація буде завтра, на місце виїхав наш співробітник", - сказали в МНС.
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