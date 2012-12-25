Дільничних інспекторів звинувачують у побитті
03:05, 25 грудня 2012Суспільство
1039 0
Прокуратура м. Славутича розпочала кримінальне провадження за фактом побиття дільничними інспекторами двох чоловіків в м. Славутич.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено прокурором міста до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.
Проведеними слідчими діями будуть з’ясовані всі обставини справи.
Також в ході досудового розслідування буде надана правова оцінка діям працівників міліції.
Хід розслідування взято на контроль прокуратурою Київської області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter