Дільничних інспекторів звинувачують у побитті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено прокурором міста до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Проведеними слідчими діями будуть з’ясовані всі обставини справи.

Також в ході досудового розслідування буде надана правова оцінка діям працівників міліції.

Хід розслідування взято на контроль прокуратурою Київської області.