Дільничних інспекторів звинувачують у побитті

03:05, 25 грудня 2012
Суспільство
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Прокуратура м. Славутича розпочала кримінальне провадження за фактом побиття дільничними інспекторами двох чоловіків в м. Славутич.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено прокурором міста до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Проведеними слідчими діями будуть з’ясовані всі обставини справи.

Також в ході досудового розслідування буде надана правова оцінка діям працівників міліції.

Хід розслідування взято на контроль прокуратурою Київської області.

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