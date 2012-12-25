Попов закликає киян не турбуватися

Про це заявив голова КМДА Олександр Попов під час останньої у 2012 році розширеної апаратної наради Київської міської держадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на засіданні обговорили шляхи вирішення поточних питань життєзабезпечення міста, зокрема, фінансування швидкої медичної допомоги, прибирання столиці від снігу та повалених дерев, безперебійну роботу міського господарства під час різдвяно-новорічних свят.

«Найголовніше, що місто продовжує розвиватися. Так було в 2012 році, і, навіть попри брак фінансування, так буде і в наступному, 2013 році. Запевняю всіх киян, а передусім представників бюджетної сфери, що причин турбуватися немає. Міська влада визначилася, як забезпечити стабільне фінансування усіх ключових напрямків життєдіяльності міста в умовах бюджетної скрути», – акцентував О.Попов.

«Враховуючи ситуацію з бюджетом та загальну економічну ситуацію в країні, я думаю, що і 2013 рік буде для нас не дуже легким. Але я впевнена, що Київ зможе прожити його гідно за умови злагодженої та конструктивної співпраці всіх органів влади та мешканців міста», – зазначила під час апаратної наради заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.

Також під час наради заступники голови КМДА підсумували роботу міських служб протягом року, який минає, та окреслили ключові напрямки і пріоритети у розвиткові міста на наступний рік.

«Щодо наступного 2013 року – у нас великі плани, ми вступаємо в новий етап співпраці з представниками бізнесу, які мають намір інвестувати в розвиток нашої економіки. Буде дуже багато нових проектів, завдяки яким ми збільшуватимемо кількість робочих місць, підніматимемо рівень заробітних плат та соціального захисту», – наголосив О.Попов.

Серед ключових завдань Києва на наступний рік, за словами голови КМДА, залишаються: розвиток та оновлення транспортної системи; збереження усіх соціальних програм, зокрема, муніципальних надбавок лікарям, вчителям та працівникам комунального господарства, а також адресної допомоги малозахищеним киянам; будівництво соціального житла; залучення інвестицій та запровадження сучасних інноваційних технологій; запровадження європейських стандартів якості в освіті, медицині та культурі; зменшення бюрократії та боротьба з корупцією. Окремий акцент Олександр Попов зробив на розвитку хоспісної та паліативної допомоги.

Голова КМДА подякував усім киянам, працівникам столичної держадміністрації та комунальних служб за ефективну роботу впродовж року і побажав успіхів у наступному 2013 році.