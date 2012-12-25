Ректора університету застрелили в робочому кабінеті

Про це РІА "Новости" повідомив представник республіканського управління Слідчого комітету.

"Вдень у вівторок двоє невідомих увійшли в кабінет ректора аграрного університету на проспекті Леніна і кілька разів вистрілили в нього. Чоловік помер на місці", - сказав співрозмовник агентства. На місце виїхала оперативно-слідча група, з'ясовуються подробиці події.