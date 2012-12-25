Ректора університету застрелили в робочому кабінеті
09:50, 25 грудня 2012Суспільство
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Двоє невідомих застрелили ректора Кабардино-Балкарського державного аграрного університету в Нальчику.
Про це РІА "Новости" повідомив представник республіканського управління Слідчого комітету.
"Вдень у вівторок двоє невідомих увійшли в кабінет ректора аграрного університету на проспекті Леніна і кілька разів вистрілили в нього. Чоловік помер на місці", - сказав співрозмовник агентства. На місце виїхала оперативно-слідча група, з'ясовуються подробиці події.
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