МЗС про звільнення Кочнєвої: Будь-який витік інформації може зашкодити процесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам речник МЗС Олександр Дикусаров.

«Додаткової інформації, яка б відрізнялась від останніх коментарів, розповсюджених нами на минулому тижні, немає. Я вкотре підтверджую те, що ведеться постійна робота по звільненню громадянки України Кочнєвої, яка утримується збройним угрупованням в Сирії. Я хотів би спростувати звинувачення, які лунають на адресу МЗС і інших відомств щодо начебто бездіяльності в цьому питанні. Це дуже делікатне питання», - сказав О.Дикусаров.

У зв’язку з цим він наголосив, що будь-який виток інформації щодо дій МЗС та інших українських відомств щодо звільнення А.Кочнєвої з полону може зашкодити цьому процесу. І тому українська сторона має бути дуже обережною в цьому питанні.

Крім того, О.Дикусаров зазначив, що з людьми, які тримають А.Кочнєву в полоні, ведеться діалог, але МЗС в інтересах розв’язання цієї проблеми не може назвати вимоги, які висуваються за звільнення А.Кочнєвої.

За словами О.Дикусарова, ці вимоги постійно змінюються.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо до того часу не одержать викуп. У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займаючись перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

В інтерв'ю ТСН командир угруповання Абу Джандаль, ім'ям якого підписуються заяви повстанців, заявив, що сирійські повстанці відклали страту А.Кочнєвої.

Друзі і родичі мають намір збирати гроші, щоб викупити А.Кочнєву.

А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як в цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

А.Кочнєва співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема НТВ, РЕН ТВ і Russia Today, але у момент викрадення не входила до знімальної групи будь-якого з цих каналів.

Речник МЗС України Олександр Дикусаров запевнив журналістів, що «з моменту викрадення в Сирії українки Ангар Кочнєвої Міністерством закордонних справ України на постійній основі вживалися, вживаються та будуть вживатися всі необхідні заходи з метою звільнення нашої співвітчизниці».