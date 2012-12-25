На Хрещатику у Різдвяному селищі горіли два кіоски

Відповідне доручення на адресу органів контролю підписав прокурор Шевченківського району Києва Вячеслав Мармиш, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва.

Посилення контролю щодо стану пожежної безпеки пов’язане з надзвичайною ситуацією, яка сталася через загоряння двох дерев’яних кіосків, розміщених на території селища. За інформацією МНС України, пожежу вдалося локалізувати за 20 хв. Обійшлося без постраждалих.

"Заради безпеки киян та гостей столиці органи контролю перевірять кожний кіоск на території Різдвяного селища для того, щоб не допустити повторення такої ситуації", - наголосив прокурор.

Проведення перевірки доручено фахівцям районного відділу Головного управління Держтехногенбезпеки м. Києва та органам місцевої влади.