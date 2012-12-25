Біля Маріуполя зіткнулися два автобуси: один водій загинув, другий – травмований

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ ГУ МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що, за попередньою версією, водій автобуса YUTONG, що прямував з боку Донецька у напрямі Маріуполя, не вибрав безпечну швидкість руху, відволікся від керування і виїхав на узбіччя дороги, де здійснив наїзд на автобус «БАЗ», що стояв на узбіччі дороги, а також на водія цього автобуса, який в той момент очищав скло від снігу.

В результаті ДТП 46-річний водій автобуса «БАЗ» від одержаних тілесних ушкоджень помер на місці події, водій автобуса YUTONG одержав тілесні ушкодження.

На момент ДТП в автобусі YUTONG пасажирів не було, в автобусі «БАЗ», який здійснював регулярні перевезення за маршрутом Донецьк - Маріуполь, перебувало 6 пасажирів, які не постраждали. За фактом ДТП ведеться слідство.