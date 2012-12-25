Сьогоднішня ситуація в Україні демотивує дітей, - експерт

Про це свідчать результати опитування «Діти про Україну», проведеного Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ «Артек».

Більшість українських дітей (70,1% опитаних) вважає, що в першу чергу держава повинна допомагати пенсіонерам, бідним людям і дітям-сиротам. При цьому 53,3% дітей вважає, що держава в першу чергу має розвивати освіту, 22,1%, - охорону здоров'я, 22,1%, - покращувати екологічну ситуацію, 19,8% - боротися зі злочинністю, 14,1% - вкладати гроші в розвиток нових технологій, 13,7% - у розвиток науки, 11,8% - в будівництво доріг, мостів. Менше 10% опитаних висловилися за те, що держава повинна вкладати гроші в будівництво житла, розвиток сільського господарства, зміцнення армії і безпеки держави.

Коментуючи результати опитування, медіаексперт Андрій Куликов заявив, що сьогоднішня ситуація в Україні демотивує дітей. На його думку, діти розучилися розраховувати на допомогу однолітків.

«Сьогоднішня ситуація є більш демотивуючою для підростаючого покоління. Настрої, коли люди хочуть виїхати з країни через «відсутність майбутнього», впливає і на настрої дітей. Але я впевнений, що майбутнє в України є », - зазначив Андрій Куликов.

Ще однією проблемою, на думку експерта, є знищення в українських містах «дворової культури», коли діти безпосередньо спілкувалися між собою.

«У дітей пропадає можливість покластися на однолітка у важкій ситуації», - зазначив експерт.

Соціологічне дослідження "Діти про Україну" було проведене Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ «Артек» з 11 по 12 грудня 2012 року. Всього було опитано 1100 дітей, які проживають в Україні, у віці від 9 до 15 років. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує + / -3,0%.