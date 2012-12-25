Пожежу в Лаврі загасили
19:43, 25 грудня 2012Суспільство
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Пожежу на території Києво-Печерської Лаври ліквідовано.
В Лаврі горіла столярна майстерна
Пожежні підрозділи ліквідували займання у приміщенні столярної майстерні на території Києво-Печерської Лаври.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.За попередніми даними, причиною виникнення пожежі було коротке замкнення в електромережі, зазначили в міліції.
Господарсько-виробнича будівля знаходиться на певній відстані від основних будівель лаври. Жертв і постраждалих немає.
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