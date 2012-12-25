Пожежу в Лаврі загасили

Пожежні підрозділи ліквідували займання у приміщенні столярної майстерні на території Києво-Печерської Лаври.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі було коротке замкнення в електромережі, зазначили в міліції.

Господарсько-виробнича будівля знаходиться на певній відстані від основних будівель лаври. Жертв і постраждалих немає.