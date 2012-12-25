Українських рекордсменів занесли до реєстру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, столиця увійшла до цієї книги рекордів з двома визначними подіями: найдовшою алеєю сакур та найбільшим кемпінгом. Так, на алеї довжиною 987 метрів у парку Кіото висаджено 360 сакур, а найбільший кемпінг на Трухановому острові під час Євро-2012, площею 22,62 га, був розрахований на 2 тис. 929 наметів і 294 трейлерів.

Загалом у книзі йдеться про більш ніж 300 рекордів, які було зареєстровано в Україні з жовтня 2010 року по листопад 2012-го.

У виданні представлені розділи: «Технології», «Спорт», «Космос», «Повітряні рекорди», «Колекції», «Світ речей», «Людські досягнення», «Автомобілі», «Їжа та напої», «Все найбільше» і «Все найменше». Кожен розділ наповнений документальними підтвердженнями встановлення рекордів і фіксації метрологічних даних, йдеться на сайті Національного реєстру рекордів.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, у «Національному реєстрі рекордів України» можна дізнатися, про те скільки часу можна співати без зупинки верх ногами, скільки людей влазить у кошик повітряної кулі, якої довжини найдовші вії і волосся в Україні, скільки тисяч разів можна віджатися, підтягтися або присісти за кілька годин, на якій висоті українці зіграли у футбол у Гімалаях, скільки кілометрів без сну можна проїхати на мотоциклі, чи важко вишивати на меблях і пшеничному зернятку та інше.

«Багато що вважалося неможливим, поки не було зроблено!», - цей девіз експертів Національного реєстру рекордів винесений на обкладинку книги.