11-річна дівчинка провалилась у заметений снігом люк каналізації
01:12, 26 грудня 2012Суспільство
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У Тернополі 11-річна дівчинка провалилась у заметений снігом каналізаційний колодязь.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався в понеділок близько 14.30. Потерпіла поверталася з подругою зі школи. На вул. Корольова вона зійшла з пішохідної доріжки і провалилася у схований снігом відкритий каналізаційний колодязь на двометрову глибину. Її подруга почала кликати на допомогу. Крики дітей почув перехожий і викликав рятувальників.
За допомогою спеціального обладнання працівники МНС підняли дитину на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Про стан її здоров’я наразі не повідомляється.
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