11-річна дівчинка провалилась у заметений снігом люк каналізації

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався в понеділок близько 14.30. Потерпіла поверталася з подругою зі школи. На вул. Корольова вона зійшла з пішохідної доріжки і провалилася у схований снігом відкритий каналізаційний колодязь на двометрову глибину. Її подруга почала кликати на допомогу. Крики дітей почув перехожий і викликав рятувальників.

За допомогою спеціального обладнання працівники МНС підняли дитину на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Про стан її здоров’я наразі не повідомляється.