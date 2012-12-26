Київрада дала хід будівництву ресторану біля метро "Дніпро"
01:57, 26 грудня 2012Суспільство
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Київрада надала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Червоний хамелеон» на Набережному шосе, 25, орієнтовною площею 0,19 га.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали на сесії Київради 66 із 87 зареєстрованих у залі депутатів.
Ділянка для реконструкції нежитлової будівлі під заклад громадського харчування з подальшим його обслуговуванням буде надана з тих земель, що були відведені Київському метробуду під будівельно-шахтний майдан згідно з рішенням виконкому Київради від 12.04.1949 року.
Згідно з сьогоднішнім рішенням, планується передача землі ТОВ «Червоний хамелеон» в довгострокову оренду на 10 років.
На сьогодні земельна ділянка забудована – на ній розташована нежитлова будівля, площа під забудовою 42%.
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