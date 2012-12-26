Київрада дала хід будівництву ресторану біля метро "Дніпро"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали на сесії Київради 66 із 87 зареєстрованих у залі депутатів.

Ділянка для реконструкції нежитлової будівлі під заклад громадського харчування з подальшим його обслуговуванням буде надана з тих земель, що були відведені Київському метробуду під будівельно-шахтний майдан згідно з рішенням виконкому Київради від 12.04.1949 року.

Згідно з сьогоднішнім рішенням, планується передача землі ТОВ «Червоний хамелеон» в довгострокову оренду на 10 років.

На сьогодні земельна ділянка забудована – на ній розташована нежитлова будівля, площа під забудовою 42%.