Київрада згодна, що потрібне нове кладовище, але ж не в Пущі-Водиці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні Київської міської ради.

Зокрема, депутати відхилили проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 22,86 га ритуальній службі спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» на Гостомельському шосе для облаштування кладовища з будівництвом господарських будівель і споруд.

«Ритуальна служба разом із Київземом мають підшукати іншу ділянку для облаштування кладовища, яка не буде ані лісом, ані об’єктом природно-заповідного фонду. Безумовно, проблему нестачі місць для поховань необхідно вирішувати, але ж не за рахунок знищення 23 га вікового лісу», - наголосив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, інформує прес-служба фракції.

За словами депутата, КП «Святошинське лісопаркове господарство» як землекористувач вказаної земельної ділянки не надавало згоди на її відведення.

«Святошинське лісопаркове господарство виступає категорично проти відведення 23 га лісу, тим більше, що це територія ландшафтного заказника місцевого значення «Пуща-Водиця». Підкреслю, що ліс за своїм функціональним призначенням має слугувати рекреаційним потребам киян», - зауважив Д.Москаль.

Він також наголосив, що у Києві діє мораторій на видалення зелених насаджень та на зміну цільового призначення земель рекреаційного призначення.

Депутат нагадав, що на пленарному засіданні 29 листопада цей проект уже розглядався у сесійній залі і був відхилений депутатами.