Офіційний курс валют на 26 грудня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 25 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1056.5147 (на 25 грудня – 1056.5147) 10 RUR – 2.6127 (на 25 грудня – 2.5947) Усі курси валют на 26 грудня

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