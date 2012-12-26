Офіційний курс валют на 26 грудня
04:00, 26 грудня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 25 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1056.5147 (на 25 грудня – 1056.5147)
10 RUR – 2.6127 (на 25 грудня – 2.5947)
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