Київська прокуратура отримає ділянку під нову будівлю
Київрада надала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки прокуратурі Києва на вулиці Тверській, 7, у Печерському районі, орієнтовною площею 0,17 гектара, для будівництва адміністративно-офісної будівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 66 із 89 зареєстрованих в залі депутатів.
Землю планується передати в постійне користування.
В рішенні зазначається, що земельна ділянка забудована - на ній розташована трансформаторна підстанція, яка перебуває на балансі «Укрзалізниці», та капітальний гараж, власник якого не встановлений.
Ділянка надається за рахунок частини земельних ділянок, що перебувають в постійному користуванні прокуратури столиці та «Укрзалізниці» (лист-згода «Укрзалізниці» від 19.10.2012), а також земель, наданих геолого-розвідувальному технікуму для будівництва житлового будинку (рішення виконкому Київради від 1947 року).