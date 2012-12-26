Київська прокуратура отримає ділянку під нову будівлю

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 66 із 89 зареєстрованих в залі депутатів.

Землю планується передати в постійне користування.

В рішенні зазначається, що земельна ділянка забудована - на ній розташована трансформаторна підстанція, яка перебуває на балансі «Укрзалізниці», та капітальний гараж, власник якого не встановлений.

Ділянка надається за рахунок частини земельних ділянок, що перебувають в постійному користуванні прокуратури столиці та «Укрзалізниці» (лист-згода «Укрзалізниці» від 19.10.2012), а також земель, наданих геолого-розвідувальному технікуму для будівництва житлового будинку (рішення виконкому Київради від 1947 року).