Київрада продала дві земельні ділянки в центрі столиці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті на останньому в цьому році засіданні Київради.

Обидві земельні ділянки продаються приватним особам.

Одну - площею 0,06 гектара у провулку Рильському, 4 - буде продано за 4 млн 689 тис. грн. Там передбачається експлуатація та обслуговування існуючого адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу.

Інша земельна ділянка на вулиці Редутній, 16-А, має площу 0,14 гектара. Її придбає за 6 млн 343 тис. грн приватна особа для будівництва та експлуатації будівлі торгово-офісного призначення. На сьогодні на ділянці розташовано об’єкт незавершеного будівництва - адміністративний будинок.