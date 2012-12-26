Державний та гарантований державою борг України перевалив за 500 мільярдів гривень
Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2012 року становив 501 млрд 440 млн 643,93 тис. грн ($62 млрд 734 млн 973,6 тис.).
Про це з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів пише Gazeta.ua.
Протягом листопада 2012 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 8 млрд 447 млн 684,82 тис. грн загалом за рахунок випуску ОЗДП 2012 року в обсязі $1,25 млрд за ставкою 7,8% зі строком обігу 10 років.
У тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 291 млрд 581 млн 330,58 тис. грн (58,15% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $36 млрд 479 млн 585,97 тис.; державний та гарантований державою внутрішній борг — 209 млрд 859 млн 313,35 тис.грн. (41,85%) або $26 млрд 255 млн 387,63 тис.
Державний борг України становив 406 млрд 114 млн 554,90 тис. грн (80,99% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50 млрд $808 млн 777,05 тис.
Державний зовнішній борг становив 208 млрд 258 млн 434,48 тис. грн (41,53% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $26 млрд 55 млн 102,53 тис.
Державний внутрішній борг становив 197млрд 856 млн 120,42 тис.грн. (39,46% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $24 млрд 753 млн 674,52 тис.
Гарантований державою борг України становив 95 млрд 326 млн 89,03 тис.грн. (19,01%) або $11 млрд 926 млн 196,55 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 83 млрд 322 млн 896,1 тис. грн (16,62%) або $10 млрд 424 млн 483,44 тис.; гарантований внутрішній борг - 12 млрд 3 млн 192,93 тис. грн (2,39%) або $1 млрд 501 млн 713,11 тис.