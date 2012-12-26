Державний та гарантований державою борг України перевалив за 500 мільярдів гривень

Про це з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів пише Gazeta.ua.

Протягом листопада 2012 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 8 млрд 447 млн 684,82 тис. грн загалом за рахунок випуску ОЗДП 2012 року в обсязі $1,25 млрд за ставкою 7,8% зі строком обігу 10 років.

У тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 291 млрд 581 млн 330,58 тис. грн (58,15% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $36 млрд 479 млн 585,97 тис.; державний та гарантований державою внутрішній борг — 209 млрд 859 млн 313,35 тис.грн. (41,85%) або $26 млрд 255 млн 387,63 тис.

Державний борг України становив 406 млрд 114 млн 554,90 тис. грн (80,99% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 50 млрд $808 млн 777,05 тис.

Державний зовнішній борг становив 208 млрд 258 млн 434,48 тис. грн (41,53% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $26 млрд 55 млн 102,53 тис.

Державний внутрішній борг становив 197млрд 856 млн 120,42 тис.грн. (39,46% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $24 млрд 753 млн 674,52 тис.

Гарантований державою борг України становив 95 млрд 326 млн 89,03 тис.грн. (19,01%) або $11 млрд 926 млн 196,55 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 83 млрд 322 млн 896,1 тис. грн (16,62%) або $10 млрд 424 млн 483,44 тис.; гарантований внутрішній борг - 12 млрд 3 млн 192,93 тис. грн (2,39%) або $1 млрд 501 млн 713,11 тис.