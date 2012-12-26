Експерт: Зниження податку на прибуток поліпшить інвестиційний клімат в Україні

Таку думку висловив директор із суверенних рейтингів, головний аналітик по Україні Standard&Poor`s Ratings Services Тревор Каллінан (Trevor Cullinan) у коментарі, переданому УНІАН.

«Однак інвестори також враховуватимуть міцність економіки загалом і потенціал для втручання уряду за допомогою інших каналів», - доповнив експерт.

За словами Т.Каллінана, Standard&Poor`s перегляне прогноз для України до «стабільного», якщо уряд зможе своєчасно забезпечити кошти для виконання своїх зобов`язань з обслуговування зовнішнього боргу країни, або за допомогою міжнародних ринків капіталу, або за допомогою двосторонніх чи багатосторонніх позик.

Серед інших необхідних заходів, необхідних для поліпшення прогнозів України, експерт назвав підтримку чистих міжнародних резервів, забезпечення більш стійкого зростання економіки, а також реформування газового ринку.

Як раніше повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2013 рік передбачено, що надходження від податку на прибуток мають становити 57,1 млрд грн.

З 1 січня 2013 року відбудеться зниження ставки податку на прибуток з 21% до 19%, а для суб`єктів індустрії програмної продукції – до 5%.

На початок листопада Державна податкова служба України, яка нещодавно ввійшла в нове Міністерство доходів і зборів, збільшила збори з податку на прибуток на 11,6%, - до 42,6 млрд грн. На 1 жовтня 2012 року кількість платників податку на прибуток в Україні становить 379,6 тис.

За даними ДПС, в бюджеті-2013 закладено обсяг пільг з податку на прибуток у розмірі 30,7 млрд грн.