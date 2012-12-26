Азаров пояснив, чому не досягнув більшого

Україна завершує 2012 рік з незначним економічним зростанням і, на жаль, країні не вдалося досягти того, що намічалося в економіці через світову кризу і дискримінаційну ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров у середу, 26 грудня, під час засідання Кабінету міністрів.

«В економічному плані головним пунктом була підтримка стабільності в умовах світової кризи, і ми це зробили. Рік закінчується незначним, однак все ж зростанням економіки. На превеликий жаль, ми не досягли більшого – того, що намічали. Тому що зовнішні ринки і світовий ринок не один рік поспіль демонструють "економічний песимізм", а дискримінаційна ціна на газ продовжує душити розвиток нашої економіки. Ми змушені розраховувати тільки на власні сили», - сказав прем'єр-міністр.

Водночас він назвав і низку поліпшень, досягнутих у 2012 році. Зокрема, поліпшення позицій країни у рейтингу легкості процедур ведення бізнесу Doing Business, а також у глобальному рейтингу конкурентоспроможності.

«З нового року ми знижуємо ставку податку на прибуток до 19%, що є найменшим показником ставки податку на прибуток в Європі», - відзначив очільник уряду. Крім того, за його словами, 2012 рік був ефективним у частині реалізації соціальних ініціатив. «Протягом року показник прожиткового мінімуму збільшувався 5 разів, а показник мінімальної заробітної плати – 6 разів», - звернув увагу прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів 25 грудня заявив, що зростання номінального валового внутрішнього продукту України у 2012 році очікується на рівні до 1%, що нижче за бюджетні орієнтири. Також Президент підкреслив, що у результаті меншого зростання економіки бюджетний дефіцит поточного року очікується у розмірі 2,6% ВВП.

Водночас, за даними Держстату, у третьому кварталі 2012 року ВВП країни скоротився на 1,3% (у третьому кварталі 2011 року цей показник зріс на 6,6%).