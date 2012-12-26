Автобус Кривий Ріг – Дніпропетровськ зіткнувся з вантажівкою: є жертви

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, сьогодні, 26 грудня, о 7.15 водій, пасажирського автобуса «Мерседес Бенц”, що слідував за маршрутом Кривий Ріг – Дніпропетровськ, не вибрав безпечної дистанції при об’їзді автомобілів, що зупинилися попереду в попутному напрямку і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Рено».

Внаслідок пригоди, за попередніми даними, 3 особи загинули, 7 - дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Наразі проводяться слідчі дії.