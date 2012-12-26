Автобус Кривий Ріг – Дніпропетровськ зіткнувся з вантажівкою: є жертви
14:47, 26 грудня 2012Суспільство
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В Софіївському районі Дніпропетровської області на автодорозі Дніпропетровськ – Миколаїв в результаті зіткнення маршрутки з вантажівкою 3 людини загинули, 7 - госпіталізовані.
Автобус виїхав на зустрічну смугу
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, сьогодні, 26 грудня, о 7.15 водій, пасажирського автобуса «Мерседес Бенц”, що слідував за маршрутом Кривий Ріг – Дніпропетровськ, не вибрав безпечної дистанції при об’їзді автомобілів, що зупинилися попереду в попутному напрямку і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Рено».
Внаслідок пригоди, за попередніми даними, 3 особи загинули, 7 - дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
Наразі проводяться слідчі дії.
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