Міліціонер застрелив грабіжника на АЗС

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, сьогодні вночі о першій годині двоє чоловіків вчинили збройний напад на автозаправну станцію. Вони увірвалися до торгівельного залу, і, погрожуючи зброєю, почали вимагати віддати їм гроші з каси. Проте продавець встиг натиснути на «тривожну кнопку» і за кілька хвилини до АЗС прибув наряд Державної служби охорони. Побачивши міліціонерів, один із нападників почав стріляти з обрізу мисливської рушниці в співробітників міліції. У відповідь на опір злочинця правоохоронці застосували табельну зброю. В результаті перестрілки, один із нападників загинув на місці від отриманих вогнепальних поранень. Інший співучасник, застосувавши вибуховий пристрій, зник з місця скоєння злочину. Його оголошено в розшук.

Прокуратурою Черкаської області взято на контроль кримінальне провадження за фактом нападу на Уманську АЗС та хід досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій поєднаний з проникненням у приміщення).

Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює прокуратура міста Умані, вживаються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання співучасника злочину.