У Макіївці шукають викрадачів норкових шуб

Як повідомили у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, вранці 25 грудня на пульті приватного охоронного підприємства в Макіївці спрацювала сигналізація. Прибувши до об'єкту, наряд виявив, що в магазині «То-То», який знаходиться на вулиці Панченко, підняті ролети і відігнуті вхідні двері.

Міліція, що виїхала на місце події, під час огляду місця злочину виявила металевий брухт.

Було встановлено, що з магазину викрадено 11 норкових шуб чорного кольору і один норковий жилет, загальна сума збитку склала понад 200 тисяч гривень.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5. ст.185 «Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України.

В даний час міліцією проводяться заходи, спрямовані на пошук зловмисників.

Правоохоронці звернулися до жителів з проханням до всіх, у кого є інформація про цей злочин, повідомити в міліцію.

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Як повідомляв УНІАН, аналогічний злочин було скоєно в Донецьку 11 грудня поточного 2012 року. Тоді близько двох годин ночі невідомі, пошкодивши двері магазину «Шуба», який знаходиться по вул. Університетській, 74-в, проникли в торговий зал і викрали шуби. Загальна сума збитку склала 3 мільйони гривень. Правоохоронці просили всіх, у кого з'явиться інформація про продаж шуб, повідомити в міліцію.