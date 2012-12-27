Корпоратив вклав на лікарняні ліжка 12 людей у Львові

Впродовж 24-26 грудня до інфекційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 12 осіб, які у місті Винники в готельно-ресторанному комплексі «Святослав» були на корпоративній вечірці.

Всього на корпоративі перебувало 130 співробітників ЗАТ «Видавничий дім «Високий замок», повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7.00 четверга, 27 грудня, госпіталізовані перебувають у задовільному стані.

Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.