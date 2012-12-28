Суддю взяли з тисячею доларів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області з посиланням на начальника УМВС в Черкаській області Валерія Дернового, до УБОЗ УМВС в Черкаській області надійшла інформація про те, що суддя одного з судів міста Черкаси протягом декількох місяців вимагає 2000 доларів хабара з жителя міста Черкаси за проголошення виправдувального вироку стосовно підсудного, який наразі перебуває під арештом.

Оперативники УБОЗ спільно з працівниками ГУБОЗ МВС України та Генеральної прокуратури України затримали 34-річного суддю під час отримання хабара, у момент, коли чоловік поклав до своєї кишені першу частину обумовленої ним суми грошей. Під час санкціонованого обшуку працівники міліції виявили та вилучили у затриманого 1000 доларів, які він одержав як хабар.

За цим фактом слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ (одержання хабара). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.