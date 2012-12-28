Свавілля податківців може залишити два регіони без пального
Керівник податкової у Вінницькій області Ірина Зленко після дня очікування коментарів лише порадила звернутися до неї письмово.
Ситуація на заправках Авіас, Укрнафта та АНП загострюється. Вже сьогодні пальне закінчилося на кількох вінницьких АЗС. Хто і чому перешкоджає у пересуванні українськими дорогами, з'ясовувала кореспондентТСН. Це Вінниця, заправка біля залізничного вокзалу.
Півгодини тому тут закінчилося дизпальне. "Я зараз заторами їхав сюди, щоб заправитися, тому що тут дизель значно дешевший. І знову заторами їхати туди. Я зараз стану посеред дороги, і ще буде пробка. Кому це треба, я не розумію",- обурюється водій Ігор Преподобний. Оператори кажуть, що самі б раді заправити, та нічим. Роботу найближчої нафтобази паралізували податківці. До того ж, вони ще й заарештували кілька автоцистерн. Проблема нібито у невідповідній якості продукту. І потому 40 тисяч літрів пального, на які АЗС мала усі документи, податківці описали як… рідину невідомого походження. І направили до лабораторії.
"Усі документи на АЗС по транспортуванню, приходні документи, договори купівлі-продажі забиті у касову систему. Всі види палива, сертифікати відповідності - все повністю було на заправці їм надано", - зазначив директор ТОВ "Колумбіні" Ігор Маланчак. З експертизою вийшла плутанина, кажуть лаборанти, бо вони скористалися не тим методом перевірки якості бензину. Адже не мали усієї інформації. Коли ж застосували правильний метод перевірки, висновок щодо пального був зовсім іншим. "Паливо повністю відповідало вимогам державного стандарту, і ніяких показників, які б не вписувалися в норми стандарту, не було. Паливо повністю відповідало якості, тому, що вимагає держстандарт України", - запевнив завідувач лабораторії УкрНДІНП "Масма" Богдан Кочірко. Однак і після того, як експерти підтвердили якість пального, нафтобазу, яка обслуговує дві області України, податківці, фактично, залишили під арештом.
"Ми давали необхідні докази, зустрічалися із самою Зленко. Ми допомагали податковій, допомагали в тому, що надавали усі запити, які вони просили, все. Вони спровокували незаконну річ, і на підставі цієї речі тягнуться усі інші речі, які вони творять", - обурюється Маланчак. Запитання від водіїв, - чому дві області напередодні свят ризикують залишитися без пального, - та від нафтовиків, - чому податкова нехтує експертні висновки і завдає удару єдиному вітчизняному діючому нафтопереробному заводу, - ТСН намагалася поставити тим, хто, власне, й паралізував постачання бензину. Та незважаючи на вкрай болючу для двох областей проблему, керівник податкової у Вінницькій області Ірина Зленко після дня очікування коментарів лише порадила звернутися до неї письмово. Тож, швидше за все, вінничанам доведеться в'їжджати у 2013 рік на санях, бо регіон може залишитися без пального.