Свавілля податківців може залишити два регіони без пального

Ситуація на заправках Авіас, Укрнафта та АНП загострюється. Вже сьогодні пальне закінчилося на кількох вінницьких АЗС. Хто і чому перешкоджає у пересуванні українськими дорогами, з'ясовувала кореспондентТСН. Це Вінниця, заправка біля залізничного вокзалу.

Півгодини тому тут закінчилося дизпальне. "Я зараз заторами їхав сюди, щоб заправитися, тому що тут дизель значно дешевший. І знову заторами їхати туди. Я зараз стану посеред дороги, і ще буде пробка. Кому це треба, я не розумію",- обурюється водій Ігор Преподобний. Оператори кажуть, що самі б раді заправити, та нічим. Роботу найближчої нафтобази паралізували податківці. До того ж, вони ще й заарештували кілька автоцистерн. Проблема нібито у невідповідній якості продукту. І потому 40 тисяч літрів пального, на які АЗС мала усі документи, податківці описали як… рідину невідомого походження. І направили до лабораторії.

"Усі документи на АЗС по транспортуванню, приходні документи, договори купівлі-продажі забиті у касову систему. Всі види палива, сертифікати відповідності - все повністю було на заправці їм надано", - зазначив директор ТОВ "Колумбіні" Ігор Маланчак. З експертизою вийшла плутанина, кажуть лаборанти, бо вони скористалися не тим методом перевірки якості бензину. Адже не мали усієї інформації. Коли ж застосували правильний метод перевірки, висновок щодо пального був зовсім іншим. "Паливо повністю відповідало вимогам державного стандарту, і ніяких показників, які б не вписувалися в норми стандарту, не було. Паливо повністю відповідало якості, тому, що вимагає держстандарт України", - запевнив завідувач лабораторії УкрНДІНП "Масма" Богдан Кочірко. Однак і після того, як експерти підтвердили якість пального, нафтобазу, яка обслуговує дві області України, податківці, фактично, залишили під арештом.

"Ми давали необхідні докази, зустрічалися із самою Зленко. Ми допомагали податковій, допомагали в тому, що надавали усі запити, які вони просили, все. Вони спровокували незаконну річ, і на підставі цієї речі тягнуться усі інші речі, які вони творять", - обурюється Маланчак. Запитання від водіїв, - чому дві області напередодні свят ризикують залишитися без пального, - та від нафтовиків, - чому податкова нехтує експертні висновки і завдає удару єдиному вітчизняному діючому нафтопереробному заводу, - ТСН намагалася поставити тим, хто, власне, й паралізував постачання бензину. Та незважаючи на вкрай болючу для двох областей проблему, керівник податкової у Вінницькій області Ірина Зленко після дня очікування коментарів лише порадила звернутися до неї письмово. Тож, швидше за все, вінничанам доведеться в'їжджати у 2013 рік на санях, бо регіон може залишитися без пального.