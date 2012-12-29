Інспектори зупинили будівництво, яке руйнувало будинок Ступки

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України від фракції «Батьківщина», голови підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Олександра Бригинця, на його вимогу інспекцією було здійснено перевірку за вказаною адресою та видано припис щодо зупинення виконання будівельних робіт фірмі, яка розпочала роботи.

«На свій запит щодо законності виконання робіт у згаданому історичному будинку, я отримав відповідь від інспекції, в якій чітко зазначено, що будинок є пам’яткою архітектури і роботи, які там проводяться, можуть призвести до руйнування об’єкту культурної спадщини» - розповів О.Бригинець.

Депутат додав, що на замовлення приватної фірми «Ремікс-2» підрядною організацією розпочато будівельні роботи із реконструкції нежитлових приміщень у згаданому будинку. Під час робіт був облаштований непередбачений початковим проектом будинку вхід та демонтовано підпірну стіну цокольного поверху. Всі роботи проводилися без дозволу та погоджувальної в установленому порядку документації з органами охорони культурної спадщини.

Тому Інспекцією Держархбудконтролю у м. Києві видано приписи замовнику будівництва ТОВ «Ремікс-2» щодо зупинення будівельних робіт та усунення виявлених порушень і накладено штраф за порушення у сфері містобудівної діяльності.

«Звичайно, це добре, що роботи зупинено і замовник має сплатити штраф. Але обурює те, що це сталося тільки після чисельних звернень громадськості на моїх депутатських запитів до відповідних органів. Тобто, якби громадськість не виступила проти і не повідомила про це, то фасад історичного будинку-пам’ятки архітектури просто зіпсували і ніхто б цього навіть не помітив. Більше того, несанкціоновані дії зі знесення несучої стіни завдали шкоди не лише зовнішньому вигляду, але й призвести до руйнування будинку в цілому», - наголосив О.Бригинець.

Він також звернувся до Генпрокуратури з проханням обстежити будинок на предмет ступеню завданої шкоди та покарати представників ТОВ «Ремікс-2» відповідно до статті 298 Кримінального кодексу про умисне нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури.

*** Будинок на вул. Станіславського, 3 є пам’яткою історії. В ньому свого часу жили композитор, народний артист УРСР Аркадій Філіпенко (про що свідчить меморіальна дошка на стіні будинку) та видатний актор Богдан Ступка.