ГПУ розжилась приміщеннями заводу «Арсенал»: майже 8 тисяч квадратів

Кабінет міністрів України передав Генеральній прокуратурі корпус №34 і частину корпусу №24 по вул. Московська, 8 у Києві, що раніше належали знаменитому заводу «Арсенал» і знаходяться у сфері управління Державного космічного агентства.

Про це сказано в розпорядженні Кабміну від 26 грудня, опублікованому на офіційному сайті КМУ.

Згідно з розпорядженням, Генпрокуратурі передаються приміщення загальною площею 7,56 тис. кв. м, окрім підвальних приміщень і прибудов до перших поверхів.

Як повідомляв УНІАН, у Державному бюджеті на 2013 рік бюджетні асигнування на утримання Генеральної прокуратури України становлять рекордні 3,2 млрд грн, які, як передбачається, буде спрямовано на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності та підготовку й підвищення кваліфікації кадрів прокуратури. В 2010 році обсяг фінансування Генпрокуратури становив 1,5 млрд грн, у 2012 р. - 2,476 млрд грн.