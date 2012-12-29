У Житомирі брила льоду проломила дівчині голову
18:24, 29 грудня 2012Суспільство
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У Житомирі брила льоду впала на 18-річну дівчину і проломила їй голову.
У Житомирі брила льоду проломила дівчині голову / Фото : Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС
Як повідомили УНІАН у Житомирській міській станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, подія сталася у Житомирі на тролейбусній зупинці біля перехрестя вулиць Київська і Московська.
Від падіння брили 18-річна дівчина отримала відкриту черепно-мозкову травму і її у тяжкому стані госпіталізували в одну з лікарень Житомира, де вона й досі перебуває. Наразі медики борються за її життя.
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