Міліція спалила вилучені наркотики в печі Горлівського заводу
22:12, 29 грудня 2012Суспільство
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У Донецькій області в печі ливарного цеху ЧАО «Горлівський машинобудівний завод» правоохоронці знищили вилучені у зловмисників наркотичні засоби, які до набуття чинності вироків зберігалися в камері речових доказів.
Міліція знищила вилучені наркотики в печі заводу
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського міськуправління міліції.
У повідомленні наголошується, що співробітники відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків спільно з представниками інших силових відомств, які увійшли до складу спеціальної комісії, знищили наркотичні речовини, вилучені у різний час в осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.
Правоохоронці відправили до печі 5 кг каннабиса, понад 200 г його екстракту і 34 кущі конопель, а також прекурсори, призначені для виготовлення психотропних і наркотичних засобів.
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