Міліція спалила вилучені наркотики в печі Горлівського заводу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що співробітники відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків спільно з представниками інших силових відомств, які увійшли до складу спеціальної комісії, знищили наркотичні речовини, вилучені у різний час в осіб, засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.

Правоохоронці відправили до печі 5 кг каннабиса, понад 200 г його екстракту і 34 кущі конопель, а також прекурсори, призначені для виготовлення психотропних і наркотичних засобів.