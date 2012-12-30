На Львівщині зіткнулися автобус з туристами і легковик: є загиблі
15:03, 30 грудня 2012Суспільство
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У Львівській області в результаті зіткнення автобуса і легкового автомобіля двоє людей загинуло і ще восьмеро постраждало.
На Львівщині двоє людей загинуло через ДТП
Як повідомляє Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, ДТП сталася сьогодні о 9.30 на трасі біля села Страч.
Зіштовхнулися туристичний автобус, що прямував зі сходу України до Кракова і Праги, та автомобіль «Деу Ланос». Двоє людей, що перебували у легковику, загинули. Восьмеро постраждалих госпіталізовані у лікарню швидкої медичної допомоги.
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