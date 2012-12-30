На Львівщині зіткнулися автобус з туристами і легковик: є загиблі

Як повідомляє Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, ДТП сталася сьогодні о 9.30 на трасі біля села Страч.

Зіштовхнулися туристичний автобус, що прямував зі сходу України до Кракова і Праги, та автомобіль «Деу Ланос». Двоє людей, що перебували у легковику, загинули. Восьмеро постраждалих госпіталізовані у лікарню швидкої медичної допомоги.