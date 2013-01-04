Азаров доручив Арбузову зайнятися зменшенням імпорту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України.

Крім того, згідно з повідомленням, С.Арбузову доручено контролювати питання ефективного регулювання державної тарифної політики, а також жорстко контролювати надання і аналіз фінансових планів підприємств держсектора.

За словами глави уряду, також С.Арбузов повинен забезпечити підвищення виконавської дисципліни в органах виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович призначив новий склад Кабінету міністрів. Також 24 грудня Президент своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем`єр-міністром України. До цього С.Арбузов з 2010 року обіймав посаду голови Національного банку.

Також Президент України своїм указом розподілив повноваження між віце-прем`єр-міністрами України. Зокрема, до сфери відповідальності першого віце-прем`єр-міністра С.Арбузова входить здійснення аграрної і продовольчої політики, політики економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики, питання фінансів, доходів і зборів.