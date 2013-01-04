Хлопця, який за $400 вивозив з України марихуану, посадили на п’ять років

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, вирок Смілянського районного суду Черкаської області у кримінальній справі, порушеній СБУ стосовно хлопця, набув чинності сьогодні, 4 січня.

Було встановлено, що житель Маньківки Черкаської області намагався перевезти до міста Калуга (РФ) марихуану за винагороду у 400 доларів. У березні 2012 року співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали правопорушника під час проходження митного посту «Хутір-Михайлівський» Сумської митниці. У ході огляду потягу «Миколаїв-Москва», правоохоронці виявили та вилучили наркотики серед власних речей зловмисника.

Суд визнав контрабандиста винним у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.15 та ч.3 ст.305 ККУ, і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.