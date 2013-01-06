Чиновниця вимагала 29 тисяч за шанс купити дешеву квартиру
07:03, 06 січня 2013Суспільство
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У Херсонській області відкрито кримінальне провадження відносно посадової особи виконкому Каховської міської ради, яка отримала від місцевої жительки хабар у 29 тисяч гривень.
Міліція відкрила провадження
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, хабар було отримано за сприяння у придбанні міською радою квартири у рамках однієї з державних програм.
Дії чиновниці кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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