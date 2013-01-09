В Азарова хваляться, що дорогами можна їздити

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Станом на ранок 9 січня значних порушень у функціонуванні об’єктів транспортного комплексу через погіршення погодних умов немає. Наразі на автошляхах працюють 2261 одиниця техніки та 3303 дорожніх працівників.

Впродовж доби опади у вигляді невеликого снігу спостерігались у південних і східних областях та в Криму. Станом на 06.00 у східних областях опади припинилися, але поривчастий вітер призводить до утворення снігових переметів на дорогах південної та східної частин України, які ліквідовуються в міру їх виникнення.

Через метеоумови порушено доставку пошти до 90 населених пунктів по Донецькій та Луганській дирекціях Укрпошти. Доставка буде здійснена відразу після розчищувальних робіт, йдеться в повідомленні.

Стосовно функціонування морського комплексу, міністерство повідомляє, що в очікуванні проходу каналом Керч-Єні-Кале 3 судна з півночі і 55 з півдня, з яких до Маріупольського порту одне судно, Керченського – три.

На рейді Маріупольського порту перебуває 8 суден. В очікуванні проводки на вихід 3 судна. У Миколаївському порту заплановано проводку на вхід 8 суден, на вихід – 5. У Херсонському порту: на вхід – 1 судно, на вихід – 2 судна. У порту Усть-Дунайськ очікують проводки два судна, поінформували в Мінінфраструктури.

Аеропорти працюють у штатному режимі.