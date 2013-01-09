Ліки від мігрені повернули в аптеки

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якими дозволив вільний продаж в аптечній мережі препаратів для лікування мігрені, що містять похідні групи триптамінів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, таке рішення було прийнято з метою належного забезпечення хворих на мігрень лікарськими засобами та уникнення неоднозначних трактувань законодавства, за ініціативою МОЗ.

На засіданні уряду було прийнято постанову «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», якою внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 6 травня 2000 року за № 770.

Зазначеними змінами передбачено, що лікарські засоби, у тому числі активні фармацевтичні інгредієнти, що містять похідні групи триптамінів, виключено зі списку «Особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено», а також речовини декстрометорфан і декстрорфан виключено зі списку «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено».

Як нагадали у МОЗ, віднедавна і до цього часу в державі склалася непроста ситуація з відпуском в аптечних закладах лікарських засобів від мігрені через включення Державною службою України з контролю за наркотиками похідних триптаміну до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Водночас МОЗ наголошує: здебільшого засоби для лікування мігрені відпускаються за рецептом. Процедура призначення препаратів, індивідуальний підбір комбінацій різних лікарських засобів, дозування, визначення особливостей при застосуванні повинен визначати лише фахівець, отже для ефективного лікування пацієнту необхідно звертатися до лікаря.

Згідно з чинною редакцією Державного формуляру лікарських засобів, до препаратів, що застосовуються для лікування та профілактики мігрені, належать анальгетики, нестероїдні протизапальні лікарські засоби, спазмолітичні засоби тощо.