У Харкові невідомі побили громадянина Сирії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 21-річного іноземця було знайдено під мостом по вулиці Дерев’янка з тілесними ушкодженнями.

Повідомлення про те, що громадянина Сирії доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова надійшло до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції Харкова від оператора «102» 8 січня о 15.45. У потерпілого закрита черепно-мозкова травма, перелом хребта, забиття черевної порожнини. Він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронці м. Харкова почали досудове розслідування за фактом отримання тілесних ушкоджень громадянином іноземної держави. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кваліфікація кримінального правопорушення на даний час не визначена.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Харківської області, повідомили у прес-службі.